06:00

Auf einem in Japan ankernden italienischen Kreuzfahrtschiff wurden Medienberichten zufolge weitere 57 Besatzungsmitglieder positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit sind rund ein Viertel der 623 Crew-Mitglieder infiziert, berichtet der Sender NHK.

Das Schiff liegt seit Februar zur Reparatur und Wartung in Japan, nachdem die Pandemie eine planmäßige Überprüfung in China verhindert hatte. Die Behörden von Nagasaki hatten das Schiff bei der Ankunft unter Quarantäne gestellt.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch

+++

04:14

China meldet für Freitag zwölf neue Coronavirus-Infektionen. Das seien doppelt so viele wie am Vortag, wie aus Daten der Nationalen Gesundheitskommission am Samstag hervorgeht. Von den neuen Fällen seien elf importiert worden. Die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Fälle in China beträgt nunmehr 82'816. Die Zahl der Todesopfer blieb mit 4632 unverändert.

China’s nascent rebound from the historic contraction in the first quarter is already losing pace in April https://t.co/UsT1RUesl0 — Bloomberg (@business) April 25, 2020

+++

02:10

Die Zahl der neuen Todesfälle in Frankreich steigt nach Angaben von Gesundheitschef Jerome Salomon um 389 auf 22'245. Insgesamt sind 122'577 Infektionen bestätigt.

+++

01:00

Erste Ergebnisse einer mit Spannung erwarteten Studie der US-Regierung zu einem möglichen Mittel gegen Covid-19 könnten einem Wissenschaftler zufolge früher als erwartet vorliegen. Untersucht wird dabei das Mittel Remdesivir des US-Konzerns Gilead Sciences.

gMan erwarte nun "irgendwann von Mitte bis Ende Mai" Ergebnisse, sagt der leitende Forscher, Andre Kalil, der Nachrichtenagentur Reuters. Zu Remdesivir laufen mehrere Studien. Klare Erkenntnisse über eine Wirksamkeit liegen bislang nicht vor.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)