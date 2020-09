05:15

Deutschland verzeichnet 1499 neue positive Coronavirus-Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 252.298. Weitere vier Menschen sind an den Folgen oder mit dem Virus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich nach Angaben des RKI auf 9329.

03:35

Japan genehmigt nach Angaben des Finanzministeriums Ausgaben für Coronavirus-Impfstoffe in Höhe von 6,32 Milliarden Dollar. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres ausreichend Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung zu sichern und diese kostenlos zur Verfügung zu stellen.

0:45

Brasilien meldet binnen 24 Stunden 10.273 positiv auf das Coronavirus getestete Fälle. Weitere 310 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die lateinamerikanische Nation ist mit 4,15 Millionen festgestellten Infektionen und 126.960 Todesfällen weltweit nach den USA und Indien das am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land.

22:00

In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC 462 weitere Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt die Gesamtzahl auf 188.513 Todesfälle. Die Zahl der Positiv-Tests legt zu um 34.337 auf 6.261.216. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

21:30

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé ist Medienberichten zufolge positiv auf Corona getestet worden. Mbappé werde deshalb diese Woche nicht am Nations-League-Spiel gegen Kroatien teilnehmen können, berichten der Sender RMC Sport und die Website France Football. Beim Spiel gegen Schweden am Samstag hatte der 21-Jährige das einzige Tor geschossen und Frankreich damit zum Sieg verholfen.

Kylian Mbappe has tested positive for coronavirus. Wishing you all the best, @KMbappe pic.twitter.com/AkkAyryASF — Goal (@goal) September 7, 2020

