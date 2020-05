06:30

Zwei Monate nach dem ersten registrierten Todesfall sind in Brasilien mehr als 16'000 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Sonntag (Ortszeit) hervor.

Bolsonaro snaps photos with children at Brazil protest, defying health advice https://t.co/cj8b0PGJtj pic.twitter.com/1anjoiPitQ — Reuters (@Reuters) May 18, 2020

Demnach starben in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 16'118 Menschen an der Lungenkrankheit. Rund 241'000 Infizierte wurden inzwischen verzeichnet. Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmassen damit bei der Zahl der Todesopfer weiterhin auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien.

+++

05:10

China kündigt weitere wirtschaftspolitische Massnahmen an. Die weltweite Nachfrage sei infolge des Ausbruchs des Coronavirus deutlich eingebrochen und der Handel stünde vor beispiellosen Herausforderungen, sagt Chinas Handelsminister Zhong Shan auf einer Pressekonferenz in Peking.

Die Unternehmen hätten eine extrem schwierige Zeit. Der Virusausbruch sei für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes "ein gewaltiger Schock". Die Regierung wolle daher die Binnennachfrage ankurbeln und den Konsum fördern, fügt er ohne Angabe weiterer Details hinzu.

Die chinesischen Behörden melden sieben neue Coronavirus-Fälle, am Vortag waren es fünf. Nach Angaben der nationalen Gesundheitskommissionen stammen vier von Reisenden aus der Inneren Mongolei.

+++

04:40

Deutschland verzeichnet nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) binnen 24 Stunden nur zwei Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Fälle liegt demnach bei 174,355, die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 7914.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)