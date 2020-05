06:45

Das Robert-Koch-Institut meldet 638 Neuinfektionen in Deutschland und damit erneut weniger als 1000 neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 177'850, wie das RKI mitteilt. Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 42 auf 8216 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 159'900, rund 800 mehr als am Vortag.

+++

03:50

China hat offiziellen Angaben zufolge erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie keine neuen Infektionen mit dem Virus verzeichnet. Am Freitag habe es keine Neuinfektionen gegeben, teilte die Nationale Gesundheitskommission (NHC) am Samstag mit. Am Donnerstag waren es noch vier gewesen. Die Zahl der bestätigten Fälle beläuft sich auf insgesamt 82'971, die der offiziell gemeldeten Todesopfer blieb unverändert bei 4634.

Coronavirus cases are dropping in much of Asia even as the outbreak surges in Latin America while the world grapples with balancing the urge to restart economies with fears about health risks. https://t.co/0mEy9WNygo

— The Associated Press (@AP) May 23, 2020