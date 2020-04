12:00

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es bislang keine Belege dafür, dass genesene Covid-19-Patienten mit Antikörpern vor einer zweiten Coronavirus-Infektion geschützt sind. Einige Regierungen schlugen vor sogenannte Immunitäts-Ausweise auszustellen. Die WHO warnt nun davor.

Laut WHO ist die Annahme, dass Antikörper im Blut immun gegen das Virus machen, nicht ausreichend wissenschaftlich gedeckt: "Es gibt im Moment keinen Nachweis, dass Menschen, die Antikörper haben, vor einer zweiten Infektion geschützt sind", teilte die WHO mit.

+++

11:15

Die Schweiz steht vor einer Bewährungsprobe am Wochenende. Es sind nämlich die letzten Tage, in denen die strickten Beschränkungen vollumfänglich gelten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erinnert daher noch einmal in einem Video an die gestrigen Worte von Daniel Koch, der an die Bevölkerung appellierte, sich am Wochenende weiterhin an die gesetzlichen Vorgaben zu halten.

Es gelte weiterhin das Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen. Auf die ersten Lockerungen kommende Woche schaue er nicht mit einem mulmigen Gefühl.

+++

10:25

Belgien will seine Corona-Beschränkungen ab Anfang Mai schrittweise lockern. Deshalb bleiben in den kommenden Wochen und Monaten etliche Einschränkungen bestehen, wie Premierministerin Sophie Wilmès am Freitag nach mehr als siebenstündigen Beratungen des Nationalen Sicherheitsrats sagte.

In einer ersten Phase vom 4. Mai an sollten zwar wieder mehr öffentliche Verkehrsmittel im Einsatz sein. Das Tragen einer Gesichtsmaske sei in Bus und Bahn für Personen ab zwölf Jahren aber Pflicht, sagte Wilmès. Jeder Bürger erhalte eine Stoffmaske gratis.

+++

09:30

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 2055 auf 152'438 gestiegen. Zudem seien weitere 179 Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 5500. Etwa 109.800 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von ungefähr 3000 im Vergleich zum Vortag.

+++

06:00

Auf einem in Japan ankernden italienischen Kreuzfahrtschiff wurden Medienberichten zufolge weitere 57 Besatzungsmitglieder positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit sind rund ein Viertel der 623 Crew-Mitglieder infiziert, berichtet der Sender NHK.

Das Schiff liegt seit Februar zur Reparatur und Wartung in Japan, nachdem die Pandemie eine planmäßige Überprüfung in China verhindert hatte. Die Behörden von Nagasaki hatten das Schiff bei der Ankunft unter Quarantäne gestellt.

+++

+++

04:14

China meldet für Freitag zwölf neue Coronavirus-Infektionen. Das seien doppelt so viele wie am Vortag, wie aus Daten der Nationalen Gesundheitskommission am Samstag hervorgeht. Von den neuen Fällen seien elf importiert worden. Die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Fälle in China beträgt nunmehr 82'816. Die Zahl der Todesopfer blieb mit 4632 unverändert.

+++

02:10

Die Zahl der neuen Todesfälle in Frankreich steigt nach Angaben von Gesundheitschef Jerome Salomon um 389 auf 22'245. Insgesamt sind 122'577 Infektionen bestätigt.

+++

01:00

Erste Ergebnisse einer mit Spannung erwarteten Studie der US-Regierung zu einem möglichen Mittel gegen Covid-19 könnten einem Wissenschaftler zufolge früher als erwartet vorliegen. Untersucht wird dabei das Mittel Remdesivir des US-Konzerns Gilead Sciences.

gMan erwarte nun "irgendwann von Mitte bis Ende Mai" Ergebnisse, sagt der leitende Forscher, Andre Kalil, der Nachrichtenagentur Reuters. Zu Remdesivir laufen mehrere Studien. Klare Erkenntnisse über eine Wirksamkeit liegen bislang nicht vor.

