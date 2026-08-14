Die Umstellung von «COPN» auf «CMHC» erfolge voraussichtlich zum Handelsstart am Montag, 17. August 2026, teilte Cosmo am Freitag mit. Das neue Kürzel soll die strategische Ausrichtung von Cosmo besser widerspiegeln, wie es weiter hiess. Die Gruppe hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Innovationen im Bereich Life Sciences voranzutreiben und neue Therapien sowie Technologien auf Basis von KI, digitaler Gesundheit und einem unternehmerischen Ansatz zu entwickeln.