In den beiden Phase-III-Studien, an denen knapp 1500 Männer teilnahmen, habe der Wirkstoff zu einer relativen Verbesserung der Haaranzahl um 539 Prozent und 168 Prozent gegenüber dem Placebo-Mittel geführt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Im Communiqué ist von einem «potenziellen ersten grossen therapeutischen Durchbruch» in der Behandlung von Haarausfall seit mehr als drei Jahrzehnten die Rede.
Die von den Patienten berichteten Ergebnisse bestätigten die klinischen Ergebnisse. Sie hätten insgesamt eine signifikante Verbesserung erlebt.
Cosmo will nun bis im Frühling 2026 die erforderliche zwölfmonatige Sicherheitsnachbeobachtung abzuschliessen. Danach sei geplant, umgehend parallele Zulassungsanträge in den USA und in Europa zu stellen.
Clascoterone enthält laut den Angaben denselben Wirkstoff wie Winlevi, das in den USA und Europa zugelassene Akne-Medikament von Cosmo. Durch die direkte Blockierung von Dihydrotestosteron (DHT) am Haarfollikelrezeptor sei es der erste Wirkstoff dieser Art, der auf die biologische Ursache des männlichen Haarausfalls abziele. Weltweit sind laut den Angaben 1,2 bis 2 Milliarden Männer von Haarausfall betroffen.
