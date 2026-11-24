Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung und ist nicht für den klinischen Einsatz zugelassen. IHU Strasbourg hat bereits eine erste Studie am Menschen mit einem Prototyp abgeschlossen, deren Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden sollen. Scialytics plant, eine Zulassung in Europa und den USA zu beantragen.