«Ich denke, die Märkte befinden sich derzeit in einem Fluchtmodus in Sicherheitsmassnahmen», sagte Moh Siong Sim, Währungsstratege bei der Bank of Singapore. «Im Moment sind wir noch in einer Situation, in der wir wissen, dass etwas passiert ist. Aber wir müssen das Ausmass der Vergeltungsmassnahmen verstehen.» Riskante Anlageklassen wie die Cyberdevise befänden sich weiterhin im Klammergriff geopolitischer Unwägbarkeiten, sagte Emden. «Alles, was mit Risiko zu tun hat, wird in solchen Momenten gemieden.»