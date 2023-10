Der grösste private Immobilienentwickler der Volksrepublik hat Offshore-Anleihen in Höhe von 10,96 Milliarden Dollar und Kredite in Höhe von 42,4 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 5,81 Milliarden Dollar). Im Falle eines Zahlungsausfalls müssten diese Schulden restrukturiert werden und das Unternehmen oder seine Vermögenswerte könnten von den Gläubigern auch liquidiert werden. Am Montag hatten chinesische Medien bereits über einen möglichen Umschuldungsplan für die Auslandsschulden von Country Garden berichtet.