Credit Agricole ist der grösste Aktionär von Banco BPM und hatte sich zuvor gegen ein Übernahmeangebot für die italienische Bank seitens der Konkurrentin Monte Paschi ausgesprochen. Das französische Kreditinstitut hatte zuvor signalisiert, dass es eine Fusion zwischen seinen lokalen Geschäftsbereichen und Banco BPM befürwortet. Die französische Bank erwartet von der Fusion Synergien in Höhe von 800 Millionen Euro pro Jahr.