Was sind Credit Default Swaps?

Es handelt sich quasi um eine Versicherungspolice, mit der sich Käufer von Anleihen gegen bestimmte Risiken wappnen. Häufig kaufen Anleihe-Investoren ⁠CDS auf diejenigen Papiere, die sie halten, um sich gegen einen Zahlungsausfall abzusichern. Die CDS können dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Manche Investoren spekulieren auch direkt mit CDS. Das bedeutet, sie besitzen gar keine Wertpapiere, die sie gegen einen Zahlungsausfall absichern ‌wollen, sondern setzen auf Kursgewinne der CDS selbst.