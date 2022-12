Die Credit Suisse gibt am Donnerstag nach Börsenschluss das Ergebnis der Bezugsrechtsemission der Kapitalerhöhung bekannt. Die Bank wird die Kapital-Massnahmen voraussichtlich als Erfolg feiern. Doch war es wirklich so einfach, die rund vier Milliaren Franken einzusammeln? Und was sagt uns der Kursverlauf der gehandelten Wertpapiere der Credit Suisse in den Tagen der Kapitalerhöhung?