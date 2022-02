Credit-Suisse-Chef Gottstein sieht «deutlich schwächeres» erstes Quartal

"Wir hatten einen langsamen Start im Januar, aber in den letzten Wochen haben wir einen Aufschwung bei Transaktionen, Aktivitäten und Kundenengagement gesehen, und wir haben positive Netto-Neugelder gesehen", sagte Gottstein in einem Interview mit Bloomberg Television. "Es geht in die richtige Richtung, aber es ist klar, dass das erste Quartal deutlich niedriger ausfallen wird als letztes Jahr, wie bei allen Banken."

DieCredit Suisse verzeichnete im Schlussquartal des Jahres 2021 den grössten Quartalsverlust seit etwa vier Jahren, was vor allem auf Restrukturierungskosten im Investmentbanking zurückzuführen ist. Der Abgang des bisherigen Verwaltungsratschefs Antonio Horta-Osorio hatte die von ihm im November vorgestellte neue Strategie in Frage gestellt.

"Wir halten an der Strategie fest", stellte Gottstein in dem Interview am Donnerstag klar. "Die Organisation ist stark auf die Umsetzung der Strategie fokussiert. Es gibt eine klare Übereinstimmung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, diese Strategie umzusetzen."

(Bloomberg)