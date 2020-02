Dies auch, nachdem die Grossbank eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Liste möglicher Nachfolger für CEO Tidjane Thiam bereits dementiert hat.

Hinter vorgehaltener Hand blieben Insider dabei, dass Namen herumgeboten würden, schreiben die Tamedia-Zeitungen (Montagausgabe). "Zuoberst auf der Liste möglicher Thiam-Nachfolger stehen angeblich Schweiz-Chef Thomas Gottstein und Asset-Management-Chef Eric Varvel." Die Rede sei gar von einer Doppelspitze.

Der "Blick" schreibt (online) von einer Sitzung des Verwaltungsrats am Dienstag ("Showdown bei der Credit Suisse"). Die CS wollte dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keine Angaben machen.

Rohner dementiert Bloomberg-Bericht

Zuvor hatte Bloomberg bereits geschrieben, dass sich das Gremium in dieser Woche treffen werde. Verwaltungsratspräsident Urs Rohner bereite nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, eine Liste möglicher Nachfolger von Thiam vor, hiess es in einem Artikel vom Freitag. Gleichzeitig hätten Thiams Verbündete Rohner gedrängt, im nächsten Jahr, wenn seine Amtszeit als Vorsitzender endet, planmässig abzutreten, so die Kreise.

Rohner selbst hat dem Bloomberg-Bericht explizit widersprochen, wie ein CS-Sprecher auch gegenüber AWP bestätigte. Dieser habe keine sachliche Grundlage, hiess es dort.

Zudem schrieb David Herro, stellvertretender Vorsitzender beim CS-Aktionär Harris Associates in einem E-Mail gegenüber Bloomberg, dass er Thiam behalten möchte und dass der Verwaltungsrat "gemäss bewährter Praxis" im Jahr 2021 einen Ersatz für Rohner suchen werde.

Immer neue Spekulationen

Im September war bekanntgeworden, dass die Bank den früheren Top-Manager Iqbal Khan von Privatdetektiven beschatten liess. Eine Untersuchung ergab, dass der mittlerweile entlassene Stabschef des CEO, Pierre-Olivier Bouée, in Eigenregie handelte. Thiam soll nichts davon gewusst haben.

Seither berichten verschiedene Medien immer wieder über neue Details zur Affäre. Kurz vor Weihnachten flog auf, dass auch Personalchef Peter Goerke überwacht worden war. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat mittlerweile eine Untersuchung eingeleitet.

Thiam ist seit Juli 2015 Chef der Grossbank Credit Suisse. Der damalige Prudential-CEO wurde als Nachfolger von Brady Dougan ernannt. Rohner wiederum ist seit 2009 Verwaltungsratsmitglied, seit 2011 Präsident. Von 2004 bis 2009 war er Mitglied der Geschäftsleitung.

(AWP)