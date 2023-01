Eine Erhöhung von 0,25-Prozentpunkten des Referenzzinssatzes ermögliche es Vermietern, die Mieten um bis zu 3 Prozent zu erhöhen - was wiederum die Inflation befeuere. "Der erwartete Anstieg der Wohnungsmieten hat uns veranlasst, unsere Inflationsprognose für 2023 von 1,5 Prozent auf 1,7 Prozent zu revidieren", so die CS in der Mitteilung. Eine weitere Erhöhung des Referenzzinssatzes sei zudem wahrscheinlich.