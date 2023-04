Sollte also einer der Kandidaten am Dienstag nicht gewählt werden, wäre diese Mindestanzahl unterschritten. "Im Moment haben wir noch sieben Verwaltungsratsmitglieder", sagte eine CS-Sprecherin zur Nachrichtenagentur AWP auf die Frage, was in diesem Fall passieren werde. Alles weitere werde kommuniziert, wenn es notwendig werde.