In der zuletzt stark verlustbringenden Investment Bank-Sparte will die Credit Suisse einen signifikanten Anteil am Bereich "Securitized Products" an eine Konsortium um das Private Equity Unternehmen Apollo verkaufen. Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion würden von Apollo und der Fondsgesellschaft Pimco verwaltete Anlagevehikel den Grossteil der SPG-Vermögenswerte und andere damit verbundene Finanzierungsgeschäfte von der CS erwerben und eine Vereinbarung zur Anlageverwaltung abschliessen. Die neuen Besitzer würden dann die verbleibenden Vermögenswerte im Namen der Credit Suisse verwalten, das SPG-Team für die neue Plattform einstellen und bestimmte fortlaufende Dienstleistungen von der Credit Suisse zur Kundenpflege erhalten, wie es weiter heisst.