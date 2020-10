Credit Suisse schliesst Fonds und entlässt Mitarbeiter im Asset Management

Die Credit Suisse schliesst einen Fond und entlässt Mitarbeiter in ihrem alternativen Vermögensverwaltungsgeschäft. Einige der Strategien hatten Performance-Schwierigkeiten in der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Volatilität. Zu den Massnahmen der Bank gehört die Schliessung eines quantitativen Fonds und sowie die Verbuchung eines Aufwandspostens von 24 Millionen Franken auf das Startkapital eines US-Immobilienfonds in dem Quartal, sagte Finanzchef David Mathers in einem Bloomberg-Interview. Er lehnte es ab, die Namen der Fonds zu nennen.

Vermögensverwalter stehen vor herausfordernden Marktbedingungen in der Pandemie, Hunderte schliessen oder stehen kurz davor, darunter AJO Partners, ein quantitativer Fondsmanager mit einem verwalteten Kapital von 10 Milliarden Dollar, und die Makro-Hedgefonds-Gesellschaft Tse Capital Management. Die Credit Suisse gab Anfang dieses Monats bekannt, dass Aventicum Capital Management, ein Joint Venture mit der Qatar Investment Authority, zwei Fondsgruppen schliessen und Kapital an Investoren zurückgeben wird.

“Wir haben gesehen, dass einige dieser Fonds in diesem Umfeld Probleme haben. Ihre Strategien waren nicht erfolgreich in der durch Covid-19 verursachten Volatilität”, sagte Mathers. “Das Kreditgeschäft läuft gut, es sind einige der kleineren.”

