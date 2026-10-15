Welche Daten genau entwendet wurden und wie viele Personen betroffen sind, werde derzeit ermittelt. Im schlechtesten Fall umfasst das Datenleck persönliche Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer), die AHV-Nummer, den Zivilstand, Angaben zu Partnern, die IBAN sowie Vorsorgedaten wie den versicherten Verdienst und das Guthaben. Das Verwaltungssystem, mit dem die PKZH die Guthaben verwaltet und Renten auszahlt, sei vom Angriff nicht betroffen.