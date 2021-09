In den neuen Indizes sollen zuverlässige Informationen zur Wertentwicklung der beiden grössten Kryptowährungen Bitcoin und Ether abgebildet werden, wie die Börsenbetreiberin am Dienstag mitteilte. Der breitere, bereits im Jahr 2018 lancierte Crypto Market Index 10 wird zudem einem Rebranding unterzogen.

Um die Volatilität der Handelspreise zu reduzieren und einen stabileren Preispunkt darzustellen, würden die zwei neuen SDX-Indizes durch einen Medianpreis über ein einstündiges Zeitfenster berechnet. Die Eingabedaten bezieht die SIX dabei von mehreren Börsen.

Im kombinierten Bi-Cap-Index werden zudem die Medianpreise von Bitcoin und Ether nach Marktkapitalisierung gewichtet. Der bestehende SIX Crypto Market Index 10 enthält ausserdem noch die Durchschnittskurse von weiteren grossen Kryptowährungen wie Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Chainlink, Polkadot, Cardano, Uniswap und dem Dogecoin.

"Gerade in diesem teilweise sehr volatilen und wachsenden Segment ist es wichtig, verlässliche Marktinformationen als Index und Referenzpreis zur Verfügung zu stellen", lässt sich Christian Bahr, Head Index Services bei SIX, in der Meldung zitieren.

