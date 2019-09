So heisst es in einer Mitteilung der auf Internet-Sicherheit spezialisierten Firma vom Donnerstag. Die beiden Unternehmen arbeiteten gemeinsam an der Umsetzung einer Strategie für die Entwicklung des Cybersicherheits- und IoT-Marktes im Königreich. Dadurch soll die Präsenz von Wisekey im Nahen Osten ausgebaut werden. Ziel sei, Wisekey Arabia als einen der führenden Anbieter von Cybersicherheit, Internet of Things (IoT) und Blockchain-Services in der Region zu etablieren. Der dortige Markt sei stark wachsend und werde im laufenden Jahr auf 16 Milliarden Dollar geschätzt.

(AWP)