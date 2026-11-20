Im August hätten polnische Behörden einen ähnlichen Anschlag auf den Rapper verhindert, erklärte Kieffer-Kristensen weiter. Ein solcher Mordversuch sei in Dänemark ‌ein Novum und zeuge von einem zunehmend aggressiven und risikobereiten Russland. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren die Verdächtigen mit zwei geladenen Pistolen und zwei Messern ​auf dem Weg zum Veranstaltungsort nördlich von Kopenhagen. ​Sie seien um 21.55 Uhr und damit ​fünf Minuten vor Konzertbeginn gefasst worden. Ein vierter Verdächtiger sei später am Abend ‌festgenommen worden.