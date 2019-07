Von April bis Juni stand unter dem Strich ein Plus von 7,76 Milliarden Franken, wie die SNB am Mittwoch mitteilte. Die Ergebnisentwicklung der Notenbank hängt massgeblich von den Schwankungen in ihrem Portfolio ab: Dazu zählen Anleihen und Aktien im Wert von mehreren hundert Milliarden Franken sowie ein Goldbestand.

Für das gesamte erste Halbjahr verbuchte die SNB einen Gewinn von 38,5 Milliarden Franken.

(Reuters)