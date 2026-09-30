Trotz ihrer geringen Grösse von 25 Milliarden US-Dollar wuchs die mongolische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 6,8 Prozent. Die Weltbank erwartet für dieses Jahr eine Abschwächung des Wachstums auf 5 Prozent, stuft die Entwicklung jedoch weiterhin als «robust» ein. Auch ein Liquiditätsschub habe den Aufwärtstrend am Aktienmarkt begünstigt, so Kitchen. Er führt dies auf die Ausweitung der Geldmenge durch die lokale Zentralbank zurück.