Parallel läuft im Tessin ein Verfahren um das Wertvollste, das Bally besitzt: den Namen. Die Rechte daran sollten an die im Mai gegründete US-Gesellschaft Aare LLC übertragen werden. Doch das hat die Sezione 2 der Pretura in Lugano gestoppt. Sie klärt nun ab, ob es rechtens war, die Marke aus der Schweizer Bally-Gesellschaft herauszulösen und an die US-Briefkastenfirma zu übertragen.