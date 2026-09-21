Als die EZB die Zinsen zuletzt in den Jahren 2022 und 2023 rasch anhob, brachen die Kurse der Hybridanleihen vieler Immobilienunternehmen ein. Um eine Refinanzierung zu extrem hohen Kosten zu vermeiden, boten Unternehmen Rückkäufe mit Abschlägen an oder verzichteten auf die Rückzahlung ihrer Schulden. US-Immobilienunternehmen – die Fed begann erst am Mittwoch mit der Straffung der Geldpolitik – waren bislang weniger stark betroffen; hier wirkten sich längere Laufzeiten und eine stärkere Nutzung von Krediten mit Festzinsbindung positiv aus.