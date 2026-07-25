Die steuerkräftigste Gemeinde liegt wieder an der Goldküste. Von ihren Einnahmen muss sie aber ziemlich viel abgeben.
25.07.2026 12:35
Von Simone Steiner
Das Pendel schlägt zurück: Mit Erlenbach liegt die reichste Gemeinde Zürichs wieder an der Goldküste. Im letzten Jahr überholte Rüschlikon die Spitzenreiterin überraschend. Grund dafür waren wohl die hohen Dividendeneinnahmen des dort wohnhaften Ex-Glencore-Chefs Ivan Glasenberg (69), wie der «Tages-Anzeiger» berichtet hatte.
Nun ist der einmalige Effekt aber bereits wieder verpufft – und Rüschlikon steht wieder hinten an. Dabei musste die Gemeinde an der Pfnüselküste gleich doppelt einstecken. Denn sie wurde nicht nur von Erlenbach, sondern auch von Küsnacht überholt. Erlenbach lag bereits in den Jahren 2023 und 2024 auf dem ersten Platz. Die Steuerkraft liegt bei 18'700 Franken pro Kopf.