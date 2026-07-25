Die Finanzvorsteherin Huyen Phan Sturm (parteilos) von Erlenbach erklärt gegenüber Blick: «Unsere Gemeinde ist nicht von Firmen abhängig – dadurch gibt es wenig Schwankungen.» Die hohen Einnahmen seien auf die zahlungskräftigen Einwohner zurückzuführen. Diese ziehe Erlenbach mit der attraktiven Seelage sowie der Durchmischung im Dorf an.

Zum ersten Mal gehört auch Opfikon mit einer Steuerkraft von rund 8900 Franken pro Kopf zu den Top 10. Der Geldsegen ist auf einige wenige Firmen mit ausserordentlich guten Resultaten zurückzuführen. Zu den namhaften Unternehmen in der Glattaler Gemeinde gehören Mondelez, Kühne+Nagel und Adecco.

Geld fliesst wieder ab

Die reichen Zürcher Gemeinden dürfen ihre Batzen aber nicht für sich behalten. Der kantonale Finanzausgleich sorgt dafür, dass sich der Reichtum auf die Gemeinden verteilt. So fliessen aus Erlenbach zwei Drittel der Einnahmen wieder ab.

Insgesamt zahlen 28 Gemeinden in den kantonalen Geldtopf ein – 120 Gemeinden profitieren. Die grössten Geber-Gemeinden sind die Stadt Zürich mit 544,551 Millionen Franken, Küsnacht mit 115,810 Millionen Franken und Zollikon mit 67,138 Millionen Franken.

Die Stadt Winterthur profitiert am stärksten von den Ausgleichszahlungen. Sie erhält rund 174,3 Millionen Franken. Eine Sprecherin des Finanzdepartements erklärt den hohen Betrag auf Anfrage mit der tiefen Steuerkraft und der vergleichsweise hohen Bevölkerungszahl. Auf Winterthur folgen die beiden finanzschwachen Gemeinden Dietikon mit 49,8 Millionen Franken und Wetzikon mit 49,4 Millionen Franken.

Aber auch die Stadt Zürich profitiert von Ausgleichszahlungen. Mit dem sogenannten Zentrumslastenausgleich werden besondere Lasten in den Bereichen Kultur, Verkehr und Sicherheit abgegolten. Das spült Zürich 432 Millionen Franken in die Kassen – Winterthur erhält 90 Millionen Franken.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Blick.ch.