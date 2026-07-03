In einem Interview mit der französischen ⁠Finanzzeitung «Les Echos» dachte sie laut über diese Möglichkeit nach und die ‌Option, sich 2027 in den französischen ‌Präsidentschaftswahlkampf einzubringen. Auf die Frage, ​ob sie einen Kandidaten aktiv unterstützen könnte oder gar selbst Ambitionen auf das französische Präsidentenamt habe, blieb sie vage. Ökonomen sagten dazu in ersten Kommentaren: