Michael Heise, Chefökonom HQ Trust:

«Hohe Energiepreise durch den Nahost-Konflikt drücken weiter auf die Kaufkraft. Kraftstoffe und Heizöl verteuern sich wegen blockierter Transportwege ‌und geringerer Raffineriekapazitäten noch stärker als das Rohöl selbst. Entspannung ist kaum in Sicht: Ohne eine deutliche Beruhigung an den ​Energiemärkten dürfte die Inflationsrate vorerst hoch bleiben. Die Dienstleistungspreise ​liegen weitgehend stabil mit 2,8 ​Prozent über Vorjahr, anziehende Erzeugerpreise deuten auf anhaltende Teuerung bei Waren hin. ‌Das gilt auch für den Euroraum. Eine Zinserhöhung der EZB bei der nächsten Sitzung ist wahrscheinlich geworden.»