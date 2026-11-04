Tendenziell stärkt das Ergebnis den Euro gegenüber dem US-Dollar, wenngleich hier zahllose Faktoren und ​Szenarien eine Rolle spielen, deren Effekte teilweise gegenläufig sind. Die Tatsache, dass ein Präsident, der in seiner bisherigen Regierungszeit versucht ​hat, Europa gezielt zu schwächen, nunmehr seinerseits geschwächt aus dieser Wahl hervorgeht, sollte von den ​Investoren zugunsten des Euro interpretiert werden. Allerdings kann dies durch andere Faktoren überlagert werden. Ein neuer Militärschlag gegen den Iran mit der Konsequenz höherer Ölpreise würde die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen erhöhen. ‌In die gleiche Richtung geht das Argument, dass die Fed-Mitglieder angesichts der Schwächung des US-Präsidenten eher den Mut fassen könnten, gegen den Willen von Trump die Zinsen weiter anzuheben. Das Ergebnis wäre ein stärkerer Dollar. Gleichzeitig steigt mit dem Sieg der Demokraten die Wahrscheinlichkeit, dass der KI-Sektor in absehbarer Zeit stärker reguliert ​werden könnte ​und/oder der Ausbau von Rechenzentren gebremst wird, was vermutlich dazu beitragen würde, den ⁠KI-Boom zu beenden. Das wiederum würde die Wirtschaft schwächen und die Fed dazu veranlassen, ​die Zinsen zu senken, wodurch der Dollar ⁠an Wert verlieren sollte.»