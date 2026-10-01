Insgesamt ist der Anstieg der Inflationsrate nach wie vor auf höhere Ölpreise zurückzuführen, die im Monatsvergleich um 4,8 Prozent und im Jahresvergleich um 31,2 Prozent zulegten. Bereinigt um die Ölpreise liegt der Inflationsdruck bei lediglich 0,3 Prozent im Jahresvergleich; dies erklärt, warum die SNB ihre Inflationsprognose in der vergangenen Woche nicht deutlicher angehoben hat. Dennoch lässt sich nicht ausschliessen, dass höhere Energiepreise auf andere Bereiche übergreifen und dort zu einem breiter angelegten Preisanstieg führen.