Die guten Nachrichten werden sich fortsetzen: ‌Die Auftragsbücher im verarbeitenden Gewerbe sind gut gefüllt. Der Auftragsbestand liegt auf Rekordhöhen. Vor allem der Maschinenbau kann sich über eine hohe Nachfrage aus dem Ausland freuen. Deutsche Maschinen- und Anlagenbauer gehören zu ‌den Profiteuren des KI-Booms. Für den Bau von Rechenzentren bedarf es in vielen Bereichen ​deutscher Technik. Hinzu kommen auch noch die öffentlichen Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur. Die deutsche Wirtschaft wird deshalb im laufenden Jahr trotz hoher Energiepreise wesentlich schneller wachsen als in den vergangenen Jahren. Wermutstropfen bleibt, dass nicht alle Branchen gleichermassen profitieren. So ‌wird insbesondere der Automobilsektor unter Druck ​bleiben.»