Die vom Ölpreisschock angetriebene Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau stabilisiert. ‌Waren ⁠und Dienstleistungen verteuerten sich erneut um 3,4 Prozent zum Vorjahresmonat, ⁠wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten ‌dies so erwartet. Von Juli auf August ‌zogen die Verbraucherpreise um ​0,4 Prozent an. Ökonomen hatten auch mit diesem Wert gerechnet. In ersten Reaktionen hiess es dazu: