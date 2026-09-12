Bewertet werden 150 Arbeitgeber

Randstad befragt Schweizer Arbeitnehmende jährlich zur Arbeitssituation und den Bedürfnissen am Arbeitsplatz. Dabei beurteilen die Teilnehmenden auch die Attraktivität der 150 grössten Unternehmen des Landes anhand von 16 Kriterien. Der Clou: Bewertet wird nicht der eigene Arbeitgeber, sondern ausschliesslich andere Firmen. So entsteht jährlich ein Ranking der attraktivsten Arbeitgeber der Schweiz.