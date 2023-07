Dubach beabsichtigt laut einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung, ein öffentliches Kaufangebot für das Unternehmen zu unterbreiten. Dubach, der aktuell im Besitz von 83,74 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Datacolor sei, wolle "am oder um den 27. Juli 2023" ein öffentliches Kaufangebot für die im Publikum befindlichen Aktien mit Nennwert von 1,00 Franken unterbreiten. Er bietet 760,00 Franken netto in bar pro Datacolor-Aktie, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.