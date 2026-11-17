Die Papiere gaben in der Spitze ⁠um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro nach. Sie waren ‌der mit Abstand grösste Dax-Verlierer. «Kurzfristig sind ‌die Enthüllungen wenig hilfreich für ​den Aktienkurs», konstatierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. «Der erste Reflex der Anleger ist bei Unsicherheit zu verkaufen und dieser Fall stellt keine Ausnahme dar.» ‌