Die Papiere gaben in der Spitze um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro nach. Sie waren der mit Abstand grösste Dax-Verlierer. «Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs», konstatierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. «Der erste Reflex der Anleger ist bei Unsicherheit zu verkaufen und dieser Fall stellt keine Ausnahme dar.»
Im Moment könne niemand sagen, wie sich die Berichterstattung entwickle und «ob sich aus einzelnen der angesprochenen Informationen zusätzliche rechtliche oder regulatorische Risiken für die Bank ergeben».
Die Deutsche Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Sachverhalte lägen «viele Jahre zurück». Sie seien seinerzeit geprüft worden und man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet.
Unter der Leitung von Vorstandschef Christian Sewing habe die Bank «einen grundlegenden Wandel» durchlaufen. Ein Händler führt die Kursverluste der Deutschen-Bank-Aktie am Dienstag auch auf die Befürchtung zurück, dass Sewing durch den medialen Druck «angeschlagen werden könnte, und das wäre negativ».
(Reuters)