Damit strebe das Unternehmen eine Bewertung von 26 bis 30 Milliarden Dollar an. Unter anderem habe die Silicon-Valley-Firma mit dem japanischem Technologieinvestor Softbank gesprochen. Ein Börsengang von Palantir käme frühestens 2021 in Frage. In der letzten Finanzierungsrunde 2015 war die Firma mit rund 20 Milliarden Euro bewertet worden.

Palantir gilt als eines der geheimnisvollsten Unternehmen im Silicon Valley. Die 2004 vom deutschen Geschäftsmann und früheren Paypal-Chef Peter Thiel mitgegründete Firma sammelt Daten und arbeitet unter anderem mit Regierungen zusammen.

(Reuters)