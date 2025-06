Das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Baar ging als Spin-off aus der UBS hervor. Es unterhält weitere Niederlassungen in der Schweiz, in Europa, in der Asien-Pazifik-Region sowie in New York. Zu den Kunden in der Schweiz zählen laut eigenen Angaben neben der UBS auch Manor und Implenia.