Das Biotechunternehmen Addex hat neue präklinische Studiendaten zu seinem Wirkstoffkandidaten ADX71743 veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass der Wirkstoff den Schlaf-Wach-Rhythmus bei Ratten beeinflusst, wie Addex am Mittwoch mitteilte. Der Wirkstoff erhöhte demnach die Wachheit und reduzierte sowohl den REM- als auch den Nicht-REM-Schlaf.