Das Biotechunternehmen Addex hat neue präklinische Studiendaten zu seinem Wirkstoffkandidaten ADX71743 veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass der Wirkstoff den Schlaf-Wach-Rhythmus bei Ratten beeinflusst, wie Addex am Mittwoch mitteilte. Der Wirkstoff erhöhte demnach die Wachheit und reduzierte sowohl den REM- als auch den Nicht-REM-Schlaf.
Zudem veränderte ADX71743 stressbedingte Botenstoffe im Gehirn, was auf eine Wirkung auf stressverarbeitende Hirnregionen hindeutet. ADX71743 ist ein sogenannter negativer allosterischer Modulator des Glutamatrezeptors mGlu7, der die Aktivität dieses Rezeptors dämpft.
Die Ergebnisse wurden im Fachjournal International Journal of Neuropsychopharmacology publiziert. Der Wirkstoff ist nicht zugelassen und wird von Neurosterix, einem Spin-off von Addex und Perceptive Advisors, weiterentwickelt - unter anderem für Angststörungen, Stresserkrankungen und die Posttraumatische Belastungsstörung.
(AWP)