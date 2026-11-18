Aufsichtsbehörden eingeschaltet

Das ​Datenleck ist ein Rückschlag für den seit April 2018 amtierenden Konzernchef Sewing, der die Deutsche Bank aus einer skandalgeprägten Zeit ⁠herausholen wollte. Das Institut war immer wieder wegen seiner turbulenten Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem wurde das Geldhaus mit dem Vorwurf ​der Geldwäsche konfrontiert. Wegen Versäumnissen bei der Integration ⁠der Postbank hatte die Finanzaufsicht Bafin jüngst eine Geldbusse gegen die Deutsche Bank verhängt. Auch unter Sewing kam es zu Durchsuchungen bei dem Institut. Kurz nach seinem Amtsantritt durchsuchten Ermittler Deutschlands grösstes Geldhaus im Zusammenhang mit den «Panama Papers». 2022 ‌folgte eine Razzia wegen des Verdachts, Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät erstattet zu haben. Auch später suchten die Ermittler immer wieder Büros der Bank auf.