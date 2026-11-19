Es gibt aber auch Lichtblicke. Laut einer Umfrage von Bloomberg Intelligence ist die Generation Z wieder aktiver auf Partnersuche und zunehmend bereit, für Dating-Apps zu bezahlen. Gefragt sind dabei auch persönliche Treffen, Doppeldates und KI-Funktionen. Tinder testet neue Funktionen, wie etwa Gruppenverabredungen, sogenannte «Group Hangouts». Im September wuchs die Zahl der täglich aktiven Tinder-Nutzer erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder.



Was heisst das für Anleger? Die tiefen Kurse machen die Dating-Aktien auf den ersten Blick attraktiv. Doch ob sie ein Schnäppchen sind oder eine Value-Trap, hängt stark vom einzelnen Unternehmen ab. Die vier börsenkotierten Anbieter im Check.