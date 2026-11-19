Seit dieser Woche verlangt der Dating-App-Anbieter Grindr für sein neues KI-Abo «Edge» 120 Dollar im Monat. Fast 400'000 Interessenten meldeten sich innerhalb von drei Tagen an. Die Strategie ist klar: weniger Nutzer, die mehr zahlen.
Ob die Rechnung aufgehen wird, darauf schaut eine ganze Branche. Denn an der Börse ist die Euphorie aus der Pandemie verflogen, als sich das Kennenlernen aus - den damals geschlossenen Bars und Clubs - rasant aufs Smartphone verlagerte. So hat Match Group, zu der die Datingapp Tinder gehört, seit dem Allzeithoch im Dezember 2021 rund 77 Prozent verloren, Grindr notiert 62 Prozent unter dem Höchststand vom ersten Handelstag im November 2022. Und Bumble hat seit seinem Börsengang 2021 sogar 86 Prozent eingebüsst, obwohl die potentielle Nachfrage intakt ist. Denn weltweit steigt die Zahl der Singles.
Das Problem ist das veränderte Nutzerverhalten. Viele Userinnen und User sind sich des endlosen «Swipens» und vermeintlichen Chattens mit einer KI müde. Das zeigen auch der jüngste Quartalsbericht von Match Group: Die Zahl der zahlenden Nutzer sank um 5 Prozent auf 13,8 Millionen, der Umsatz um 3 Prozent auf 891 Millionen Dollar. Gleichzeitig stieg der Umsatz pro zahlendem Nutzer um 3 Prozent.
Es gibt aber auch Lichtblicke. Laut einer Umfrage von Bloomberg Intelligence ist die Generation Z wieder aktiver auf Partnersuche und zunehmend bereit, für Dating-Apps zu bezahlen. Gefragt sind dabei auch persönliche Treffen, Doppeldates und KI-Funktionen. Tinder testet neue Funktionen, wie etwa Gruppenverabredungen, sogenannte «Group Hangouts». Im September wuchs die Zahl der täglich aktiven Tinder-Nutzer erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder.
Was heisst das für Anleger? Die tiefen Kurse machen die Dating-Aktien auf den ersten Blick attraktiv. Doch ob sie ein Schnäppchen sind oder eine Value-Trap, hängt stark vom einzelnen Unternehmen ab. Die vier börsenkotierten Anbieter im Check.
|Kennzahl
|Match Group
|Grindr
|Bumble
|Hello Group
|Kurs aktuell (USD)
|39,60
|14,62
|6
|4,25
|Veränderung seit 1.1.
|+22,64%
|+7,94%
|+68%
|-35,1%
|Höchststand (USD)
|169,53
|36,5
|71,51
|32,65
|Marktkapitalisierung (Mio. USD)
|9311
|2441
|1057
|628
|KGV
|13,9
|30
|4,25
|4,25
|Kaufen
|8
|5
|0
|6
|Halten
|13
|0
|9
|2
|Verkaufen
|0
|0
|0
|0
|Kursziel
|45,06
|22,8
|5,37
|7,77
|Dividende (USD)
|0,2
|keine
|keine
|keine
Tabelle: Börsendaten der Dating-App-Anbieter (Quelle: Bloomberg).
Match Group: Der Marktführer zum moderaten Preis
Mit Tinder, Hinge, OkCupid, Match.com und Meetic ist der Konzern breit aufgestellt und moderat bewertet. Von 21 Analysten empfehlen acht den Kauf, 13 das Halten. Ihr durchschnittliches Kursziel von 45,06 Dollar liegt rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Baustelle bleibt Tinder: Der Umsatz der wichtigsten App sank im dritten Quartal um 2 Prozent, während Hinge um 19 Prozent zulegte. Bloomberg Intelligence traut Tinder ab 2027 wieder Wachstum zu.
Grindr: Wachstum mit Bewertungsaufschlag
Die Plattform für die LGBTQ-Community wächst als einzige der vier kräftig: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent, die Prognose für 2026 wurde erhöht. Allerdings hat sich das Wachstum verlangsamt, und die Bewertung ist hoch. Dennoch empfehlen alle fünf Analysten den Kauf. Ihr durchschnittliches Kursziel von 22,80 Dollar liegt rund 65 Prozent über dem aktuellen Kurs. Ein Risiko ist die Machtkonzentration: Die Grossaktionäre Ray Zage und James Lu halten über 60 Prozent. Ihr Übernahmeangebot zu 18 Dollar je Aktie zogen sie jedoch 2025 zurück.
Bumble: Abschied von der Börse
Bumble, bekannt dafür, dass Frauen den ersten Schritt machen, gehört samt Badoo bald der Beteiligungsgesellschaft Ithaca Holdings. Diese zahlt 6,05 Dollar je Aktie, total 1,3 Milliarden Dollar. Beim Börsengang war Bumble noch rund 14 Milliarden wert. Nach dem Abschluss, erwartet im ersten Halbjahr 2027, verschwindet die Aktie vom Kurszettel.
Hello Group: Extrem günstig, aber mit Problemen
Die Betreiberin der chinesischen Apps Momo und Tantan ist die günstigste der vier Aktien und liegt 87 Prozent unter dem Allzeithoch von 2018. Sechs von acht Analysten raten zum Kauf, ihr Kursziel liegt mit 7,77 Dollar gut 80 Prozent über dem aktuellen Kurs. Doch Bloomberg Intelligence erwartet für 2026 einen Rückgang des Betriebsergebnisses. Der chinesische Dating-Markt ist gesättigt, die Kundenbindung schwach. Am 7. Dezember legt das Unternehmen Quartalszahlen vor.
Und jetzt?
Match Group bietet die solideste Ausgangslage und eignet sich für Anleger, die auf eine Erholung von Tinder setzen. Grindr wächst stärker, ist aber auch deutlich teurer. Hello Group ist zwar billig, doch ohne operative Trendwende droht eine Value-Trap. Die Branche muss ihre Geschäftsmodelle anpassen. Entscheidend wird sein, ob die Anbieter ihre Nutzer binden und wieder stärker zur Kasse bitten können. Ein stark gefallener Kurs allein ist noch kein Kaufargument.