Die Verbesserung des EBIT unterstreiche die operativen Fortschritte im Zuge der Umsetzung der Strategie und der Transformation, so die Mitteilung. Das entsprechende Programm «ForwardNow» sei mittlerweile zur Hälfte implementiert. In der zweiten Programmphase stünden die Beschleunigung der Transformation des Geschäftsportfolios sowie die Standardisierung der Kernprozesse im Fokus.