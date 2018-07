Im März 2018 hat sich bei Goldman Sachs im Kampf um die Nachfolge des langjährigen CEO Lloyd Blankfein entscheidendes ereignet: Einer der zwei "Kronprinzen", Harvey Schwartz, schmiss den Bettel hin. Damit ist der Weg frei für David Solomon, derzeit President und Chief Operating Officer.

So weit, so normal. Doch der baldige Chef der mächtigsten Investmentbank der Welt frönt privat einem Hobby, das für einen Manager seines Schlages doch eher aussergewöhnlich ist: Er tritt regelmässig als DJ auf.

D-Sol - so lautet sein Künstlername - hatte schon Auftritte in Clubs auf den Bahamas, in Miami, in Los Angeles oder in New York. Auf Instagram teilt er einen Auftritt in der Dune Bar auf Paradise Island auf den Bahamas, wo der Banker die Menge zum Kochen bringt:

Dune Bar rocks.... Ein Beitrag geteilt von D-Sol (@djdsolmusic) am Jan 1, 2018 um 8:52 PST

Solomon begnügt sich aber nicht mit ein paar Auftritten: Im Juni hat er nun sogar seine erste Single "Don't Stop" veröffentlicht, die auf Spotify und Apple Music erhältlich ist. Es handelt sich dabei um einen Dance-Remix des gleichnamigen Songs von Fleetwood Mac aus dem Jahre 1977.

Der Song ist gemäss "Business Insider" bei Spotify bereits auf verschiedenen Playlists gelandet, etwa bei "Happy Summer Beats" oder "Fresh Electronic". Auf dem Online-Musikportal hat D-Sol monatlich über 425'000 Hörer. Mehrheitlich wird das meliodiöse und eingängliche "Don't Stop" sehr positiv aufgenommen. Auf Youtube schreibt Hörer "Gus Tav" etwa: "Der Beat ist sehr gut und es lässt sich gut dazu tanzen.". Und Sapan Shah schwärmt: "D-Sol ist eine Inspiration."

Doch wie so häufig ist Musik Geschmackssache: "Oh mein Gott, wie peinlich. Wirklich schrecklich. Eine Beleidigung für House-Musik", meint "EdMss". Auch Christian Reichert findet keinen gefallen am Song: "Völlig gesichtslos uns und austauschbar." Fügt aber noch an: "Dass der Track vom zukünftigen Goldman Sachs Chef ist, find ich allerdings schon irgendwie lustig."

Ist nun "Don't Stop" von David Solomon der neue Sommerhit 2018 oder einfach nur peinlich? Am besten bilden Sie sich selbst ein Urteil:

Und für alle die sich vom Banker am Plattenpult nicht satt sehen können, hier noch einige weitere Auftritte von DJ D-Sol:

Am Rande der MTV Europe Music Awards (EMA)...

...und in Great Guana Cay auf den Bahamas.