Der Fonds hatte zum Wochenstart neue Konjunkturprognosen vorgelegt und rechnet ​trotz der neuen Spannungen im Handel mit einem ‌stabilen Wachstum der Weltwirtschaft. Das ‍Wachstum dürfte - wie in den beiden Jahren zuvor - 2026 bei 3,3 ​Prozent liegen, teilte der IWF jüngst in Brüssel mit. 2027 dürften es dann 3,2 Prozent sein. Im langfristigen Vergleich sind die ‌Schätzungen eher niedrig. Wachstumstreiber sind neben ⁠China und Indien auch die USA, wo ‌sehr viel Geld in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) fliesst. Deutschland fällt laut ‍IWF nicht mehr negativ auf, dürfte sowohl 2026 als auch 2027 um jeweils mehr als ein Prozent ​wachsen, was vor allem auf staatliche Impulse für ‍die Wirtschaft zurückgehen dürfte.