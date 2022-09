Inmitten der Energiekrise kehrt der Energietechnik-Konzern Siemens Energy nach einem halben Jahr in die erste deutsche Börsenliga zurück. Das teilte die Deutsche Börse nach der turnusmäßigen Überprüfung der Index-Zusammensetzung am Montagabend mit. Den Platz im Leitindex räumen muss dagegen zum 19. September der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh, dessen Aktien in diesem Jahr um fast zwei Drittel eingebrochen sind.

Für die Index-Mitgliedschaft massgeblich ist die Rangliste nach der Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Basis dafür ist der letzte handelsgewichtete Durchschnittskurs des Monats, der dem Überprüfungstermin vorangeht, in diesem Fall also zum 31. August. Seit rund einem Jahr gelten zudem für den Dax-Aufstieg weitere Regeln: Unter anderem muss der Aufstiegskandidat zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) vorgelegt haben.

(Reuters)