Natürlich reduziert sich dieses Guthaben mit jedem Jahr, das früher auf die Pensionskasse zurückgegriffen wird. Es werden weniger lang Beiträge einbezahlt, das Alterskapital weniger lang verzinst und die Rente aufgrund der längeren Auszahlungsdauer gekürzt. Also steht beispielsweise mit 58 Jahren ein Guthaben von 450'000 Franken zur Verfügung, sieben Jahre später wären es 200'000 Franken mehr. Auf das Jahr sind das 14'000 Franken.