Die ⁠neue Entwicklungsumgebung entstehe in Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern, teilte ‌DeepSeek am Mittwoch mit. Sie ‌baue auf der ​Programmiersprache «TileLang» auf, die schnell zu erlernen sei, aber trotzdem das volle Potenzial der Hardware ausschöpfe. Dadurch sei das Programmieren einfacher als mit ‌der Entwicklungsumgebung «Cuda» von Nvidia.