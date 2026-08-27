«Wir haben ‌neue ⁠Bestellrekorde erzielt und unser Wachstum beschleunigt, was unsere Profitabilität ⁠über die Erwartungen hinaus gesteigert hat», erklärte Unternehmenschef Niklas Östberg. ‌Der Vorstand habe daher seine Jahresziele ‌angehoben und peile ​2026 nun ein Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) um neun bis elf Prozent an statt acht bis zehn Prozent, wie der vor der Übernahme durch Uber stehende ‌Dax-Konzern mitteilte am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) solle 960 Millionen bis eine Milliarde Euro erreichen statt ​910 bis 960 Millionen.

Im zweiten Quartal ​habe sich das GMV-Wachstum ​um 11,3 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro verbessert. Der ‌Umsatz legte um 17,7 Prozent auf vier Milliarden Euro zu. Im gesamten ersten Halbjahr erwirtschaftete Delivery Hero ​einen ​bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von 427 (Vorjahr: ⁠411) Millionen Euro.

Das Unternehmen steht ​vor der Übernahme ⁠durch den US-Fahrdienst-Vermittler Uber, der im Juli 41,50 ‌Euro je Aktie geboten hatte. Der Vollzug der 13 Milliarden Euro schweren Übernahme wird ‌für die zweite Jahreshälfte 2027 ​erwartet.

(Reuters)