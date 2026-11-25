Alles in allem übertraf Dell im Quartal sowie mit dem Ausblick die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Vorstand hob das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe zudem um 25 Milliarden Dollar an. Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent. Das Papier war zuletzt im Zuge einer KI-Korrektur an der Börse deutlich vom im September erreichten Rekordhoch über 595 Dollar zurückgekommen, lag aber per Dienstagsschluss 2026 immer noch 135 Prozent im Plus. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit 188 Milliarden Dollar bewertet.